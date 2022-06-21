Москва, , 02:35 — REGNUM Кризис на Украине станет длительным, а Запад уже не сможет вернуть доверие России. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков 20 июня в интервью телеканалу MNBC.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — пояснил Песков.

Песков общался с журналистом на английском языке. Также в интервью был затронут вопрос о судьбе американских наёмников, воевавших в рядах украинских нацистов. Песков напомнил, что наёмники причастны к обстрелам российских военных и при этом не считаются военнослужащими украинской армии. Они не подпадают под действие Женевской конвенции.

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