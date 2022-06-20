Москва, 21 июня, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Выполнять задачи, прописанные в госконтракте с Росреестром, будут по самой высокой цене — начальной цене соответствующего тендера. Из-за участия в нём лишь одной компании сэкономить бюджетные средства не удалось и IT-контракт был заключён на 1,713 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Rosreestr.ru Эмблема Росреестра

Контракт на сегодня подписан, второй стороной по нему выступает ООО «Центр хранения данных», прописанное в Москве и работающее в своей отрасли с 2006 года. Владелец более 55% доли — ПАО «Ростелеком». Еще 44,77% в компании принадлежит ООО «Инвестиции в облачные технологии», а оставшаяся доля у АО «Вестелком».

В задачи исполнителя входит предоставление вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных для обеспечения работы информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости. Оплатят работу из федерального бюджета. Завершить поставленные задачи исполнитель должен за два этапа, последний из которых финиширует до конца ноября 2022 года.

Работу планируется проводить не менее чем на двух технологических площадках исполнителя.