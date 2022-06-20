Каир, 21 июня, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман аль Сауд прибыл в Египет с официальным визитом, сообщает пресс-служба египетского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Сообщается, что лидер Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси встретил кронпринца в международном аэропорту Каира. Предполагается, что в ходе двухдневного визита наследный принц Саудовской Аравии обсудил с главой Египта сотрудничество между Каиром и Эр-Риядом, а также вопросы международной повестки.

Ожидается, что кронприц после визита в Египет посетит Турцию и Иорданию. Отмечается, что поездка Мохаммеда бин Салмана аль Сауда на Ближний Восток и в арабские страны проходит незадолго до предполагаемого визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, которая должна состояться 15–16 июля.