Оттава, , 02:31 — REGNUM Власти Канады и США признают, что отказ от поставок российской нефти является «более сложным» вопросом для европейских стран, чем для Оттавы и Вашингтона. Об этом заявила канадский вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд 20 июня в ходе пресс-конференции.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она отметила, что Канада и США обсуждают указанную проблему с партнерами из Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня «СП» со ссылкой на Bloomberg распространило информацию о том, что Канада пытается воспользоваться ситуацией с Газпромом, чтобы «поставить Германию на колени».

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