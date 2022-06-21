Красноярск, , 02:25 — REGNUM Во вторник, 21 июня, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето © Андрей Никитин

В 6:10 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 21 на 22 июня ожидается до +13… +17 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В среду, 22 июня, в Красноярске до +24… +27 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +16… +19 °C, облачно, дождь.

В четверг, 23 июня, в Красноярске ожидается до +25… +28 °C днём и до +15… +19 °C ночью. Облачно с прояснениями, временами дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 21 июня в Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе (МР) ожидается до +30 °C и выше. В Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами грозы, порывистый ветер до 20 м/с.

В центральных районах Красноярского края, в Эвенкийском МР, в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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