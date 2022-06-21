Красногорск, , 02:23 — REGNUM Арбитраж Московской области вернул исковое заявление АО «Телеканал 360» к трём компаниям из дивизиона Google. Причиной возвращения иска с требованиями об обязании восстановить полный доступ к аккаунту в YouTube стали недочёты, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

Ответчиками в деле выступали Google LLC, ООО «Гугл», Google Ireland Limited. Также телекомпания в ходе слушаний требовала наложить арест на денежные средства и имущество российского юрлица — ООО «Гугл» на сумму 0,5 млрд рублей.

Возвращение иска не является препятствием для повторной его подачи.

На сегодня в российских арбитражах уже десятки заявлений к американской корпорации, которые связаны с незаконной блокировкой российских юрлиц в видеосервисе YouTube.

Напомним, ранее российская «дочка» Google — ООО «Гугл» обратилось в арбитраж Москвы с иском о самобанкротстве. Дело пока судом к производству не принято, дата слушания не назначена. Причиной обращения в суд могли стать финансовые проблемы, возникшие после ареста счетов по требованиям компаний, чьи аккаунты были заблокированы на платформе видеосервиса, принадлежащего Google.

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