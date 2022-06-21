Абуджа, 21 июня 2022, 02:07 — REGNUM По меньшей мере 8 человек были убиты и еще 38 похищены в результате нападений боевиков на две церкви в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Христианской ассоциации Нигерии (CAN).
Атаки произошли во время утренних служб в католической и баптистской церквях. В начале июня было совершено аналогичное нападение на католическую церковь Святого Франциска в нигерийском городе Ово (штат Ондо). Тогда при инциденте погибли 40 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня полиция Нигерии уничтожила четверых вооруженных бандитов в штате Кадуна.
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