Абуджа, 21 июня, 2022, 02:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 8 человек были убиты и еще 38 похищены в результате нападений боевиков на две церкви в нигерийском штате Кадуна на севере страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Христианской ассоциации Нигерии (CAN).

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Атаки произошли во время утренних служб в католической и баптистской церквях. В начале июня было совершено аналогичное нападение на католическую церковь Святого Франциска в нигерийском городе Ово (штат Ондо). Тогда при инциденте погибли 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня полиция Нигерии уничтожила четверых вооруженных бандитов в штате Кадуна.