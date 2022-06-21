Оттава, 21 июня 2022, 02:04 — REGNUM В Канаде планируют принять закон, позволяющий конфисковывать российские активы, на которые наложены санкции. Об этом министр финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд 20 июня заявила в ходе выступления на экономическом форуме в Торонто, которое транслировали национальные телеканалы.
По её словам, вопрос о введении такой нормы уже обсуждался правительством с США и другими международными партнёрами.
Фриланд подчеркнула, что крайне важно найти средства для восстановления Украины. И она не может представить себе «более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы».
Как сообщало ИА REGNUM, Канада рассчитывает использовать ситуацию с ремонтом газоперекачивающих агрегатов от Siemens для трубопровода «Северный поток», чтобы «поставить Германию на колени».
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