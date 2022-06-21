Москва, 21 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Известная певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, как стала жертвой грабителей. Об этом сообщил Telegram-канал ‎Звездач» 20 июня.

Кадр из интервью для Алёны Жигаловой Певица Слава

Как призналась артистка, у неё пропал кофр с дизайнерскими нарядами, который выпал из багажника её машины, а позже был похищен неизвестными. Вскоре после инцидента представителям Славы пришлось писать заявление в полицию, однако найти украденные вещи так и не удалось.

Напомним, Слава ведёт музыкальную деятельность с начала 2000-х годов. В настоящий момент она является многократным лауреатом ежегодных премий «Песня года» и «Золотой граммофон».