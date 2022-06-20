Берн, 21 июня, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Швейцария должна разговаривать по ситуации на Украине и с Россией, и с Киевом, если собирается участвовать в урегулировании обстановки. Об этом заявили в Швейцарской народной партии (SVP), сообщает газета Tribune de Geneve.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

В SVP считают, что Берну не нужно проводить саммит по украинской теме, который фактически исключает Москву из процесса. Встреча, которая пройдет в швейцарском городе Лугано, назначена на 4–5 июля.

Швейцарская партия ожидает, что на этом саммите Украина будет выдвигать новые требования. В нем примут участие 40 стран и 20 международных организаций. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что Берн хочет превратить встречу в «начало международной реконструкции Украины».

В SVP призвали избегать разговоров о восстановлении, пока специальная военная операция не будет завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует отправить в турне по Африке украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Читайте также: Зеленский намерен отправить Кулебу в Африку. Впервые в истории