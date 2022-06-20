Бамако, 21 июня, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Не менее 132 мирных жителей погибли при нападении боевиков в трех деревнях коммуны Банкасс в центральной части Мали, сообщает пресс-служба правительства республики.

Marco Bellucci Мали

Сообщается, что группа вооруженных боевиков напала на гражданских лиц в трех деревнях в ночь с 18 на 19 июня. Пока властям не удалось выяснить, кто именно из известных группировок совершил нападение. Известно лишь то, что погибли 132 мирных жителя. Правительство Мали уже объявило, что примет самые строгие меры для поиска и наказания нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня террористы напали на коммуну Аншавадж в Мали. В результате нападения погибли не менее 20 мирных жителей.