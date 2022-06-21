Москва, , 09:34 — REGNUM Известная телеведущая Ксения Бородина раскрыла название страны, в которой планирует встретить старость. Об этом 20 июня сообщило радио «Комсомольская правда».

Ксения Бородина Кадр из интервью для Super

Как призналась Бородина, она хочет провести старость на одном из итальянских островов: «Когда-нибудь у меня будет вилла на Комо или на Капри, и там я собираюсь встретить старость. И искренне надеюсь, что буду держать за руку, будучи старушкой, такого же крутого старичка, который меня любит до безумия, терпит меня, вредную старуху». Стоит отметить, что в настоящий момент телеведущая также находится на территории Италии, куда недавно отправилась в отпуск.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксения Бородина подарила дочерям автобус для поездок в школу. Стоимость подобного транспорта знаменитость раскрывать не стала.

Читайте ранее в этом сюжете: Жаловавшаяся на безденежье Айза оправдалась за покупку дома