Телеведущая Бородина рассказала, где мечтает встретить старость
Москва, 21 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ксения Бородина раскрыла название страны, в которой планирует встретить старость. Об этом 20 июня сообщило радио «Комсомольская правда».
Как призналась Бородина, она хочет провести старость на одном из итальянских островов: «Когда-нибудь у меня будет вилла на Комо или на Капри, и там я собираюсь встретить старость. И искренне надеюсь, что буду держать за руку, будучи старушкой, такого же крутого старичка, который меня любит до безумия, терпит меня, вредную старуху». Стоит отметить, что в настоящий момент телеведущая также находится на территории Италии, куда недавно отправилась в отпуск.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксения Бородина подарила дочерям автобус для поездок в школу. Стоимость подобного транспорта знаменитость раскрывать не стала.