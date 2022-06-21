Тбилиси, 21 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. К проходящему в Тбилиси митингу оппозиции обратились грузинские боевики, воюющие на Украине, сообщает 20 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Нам не нужен враг, враг один — Россия. Россия не сделала для нас ничего, кроме плохого. Она — не наш единоверец, у них нет ничего от христианства и придите в себя те, кто поддерживает Россию. Никто, кроме неё не сделал для нас ничего более плохого. Оккупация, оккупация, оккупация… Враг у нас на всей земле один, это Россия, вот почему мы поддерживаем Европейский союз. ЕС — это прогресс, победа и образование. Образованная Грузия будет счастливой, сильной Грузией, сильным государством. Мы не принадлежим ни к какой партии, мы не являемся ничьими защитниками, мы воины, которые сражаются на Украине во имя Грузии, и мы хотим независимой страны, мы хотим независимую, единую Грузию», — сказали грузинские наёмники.

Митингующие на проспекте Руставели почтили память погибших на Украине грузинских наёмников минутой молчания.

Напомним, что после начала специальной военной операции на территории Украины было убито уже полтора десятка грузинских боевиков.