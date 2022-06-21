Москва, 21 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили новые даты его проведения в 2022 году. Об этом сообщило информационное агенство «Интерфакс» 20 июня.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Так, мероприятие пройдёт с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Организаторы фестиваля также уточнили, что его программа по-прежнему активно формируется.

Напомним, Московский международный кинофестиваль изначально должен был состояться в апреле 2022-го, однако был перенесён. Причиной переноса стало проведение спецоперации на Украине.