Лондон, , 01:18 — REGNUM В Великобритании 21 июня стартует самая масштабная с 1989 года трёхдневная забастовка работников железных дорог, организованная морским и транспортным профсоюзом RMT, затрагивающая жизнедеятельность миллионов граждан страны.

Поезд. Великобритания Phil Sangwell

Поскольку прекращение движения большинства поездов и следование остальных по сокращённому графику планируется осуществлять 21, 23 и 25 июня, фактически забастовка железнодорожников затронет и соседние даты, приведя к проблемам в перевозках в течение шести дней.

Организаторы акции протеста планируют, что в первый день к забастовке должны присоединиться 50 тысяч работников компании Network Rail, обслуживающей большинство железных дорог Соединённого Королевства и все центральные вокзалы Лондона, 13 других железнодорожных компаний, а также столичного метро.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов британского Центра экономических и бизнес-исследований, предстоящая крупная забастовка работников железных дорог в Великобритании приведёт к серьёзным транспортным проблемам и нанесёт ещё один удар по экономике страны.

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