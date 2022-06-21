Донецк, , 01:16 — REGNUM Гражданам иностранных государств разрешили поступать на военную службу по контракту во внутренние войска Донецкой Народной Республики, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Государственный комитет обороны ДНР предоставил возможность иностранным гражданам поступать на военную службу по контракту во внутренние войска (ВВ) МВД», — сообщило агентство.

Уточняется, что соответствующее постановление ГКО республики за номером 114 уже опубликовала пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах республики наладить торговые отношения с Белоруссией. По его словам, Донецк хотел бы сотрудничать с Минском по вопросам развития сельского хозяйства и поставок белорусской техники.