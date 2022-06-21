Ханой, , 01:15 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 521 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом лишь один заболевший прибыли в страну из-за границы, остальные заразились непосредственно на вьетнамской территории. Уточняется, что случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 42 провинциях и городах Вьетнама. Крупнейший очаг коронавирусной инфекции находится во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом. Также крупные очаги находятся в городе Дананг и провинции Футо.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 738 161. При этом к настоящему времени выздоровели и выписались из медучреждений 9 611 400 человек.