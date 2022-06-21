Мадрид, 21 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Испанский футболист Жерар Пике тяжело переносит разрыв с певицей Шакирой (Шакира Изабель Мебарак Риполь). Об этом сообщил портал PeopleTalk 20 июня.

Zimbio.com Жерар Пике

По словам президента футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты, спортсмену действительно трудно смириться с расставанием: «Пике страдает. Не обращайте внимания на новости, в которых говорят о его легкомысленности и бесчувственности. Он необыкновенный человек и очень переживает сейчас». Стоит отметить, что сам Пике пока что никак публично не высказывался о последних событиях в своей жизни.

Напомним, в начале июня 2022 года Жерар Пике и Шакира расстались после 11 лет отношений. Причиной расставания стали регулярные измены футболиста.