Кишинёв, 21 июня, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Молдавия попросила страны ЕС учредить фонд для субсидирования газовых закупок, чтобы смягчить ситуацию с повышением цен на голубое топливо. Об этом 20 июня заявила журналистам молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По ее мнению, указанный шаг поможет не только Молдавии, но и другим схожим с ней странам. Премьер-министр также считает, что энергетический кризис окажет воздействие и на развитые страны, но Кишиневу без такой поддержки, как субсидирование, будет очень тяжело.

Гаврилица добавила, что молдавские власти рассматривают различные сценарии закупок на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Наталья Гаврилица заявила, что резкий ценовой рост в Молдавии вызван сильными ожиданиями населения, и для того, чтобы не допустить стремительного увеличения цен и тарифов, необходимо снизить подобные ожидания.