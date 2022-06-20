Кабул, 21 июня, 2022, 01:03 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и ещё 28 человек получили ранения в результате взрыва бомбы в афганской провинции Нангархар, сообщает газета «8 Собх».

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Как уточняется, взрыв произошел утром в понедельник, 20 июня, в уезде Ганихейль.

По информации источников, был взорван автомобиль, в котором находился назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) директор больницы Ганихейля Шах Махмуд Хиджрат. В результате взрыва он погиб.

Сообщается, что в числе пострадавших также оказались пятеро представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев в связи с произошедшим.

Издание отмечает, что количество инцидентов с использованием взрывчатых веществ увеличилось с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном.