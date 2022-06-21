Балтийск, Калининградская область, 21 июня 2022, 00:37 — REGNUM В Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области завершились масштабные оперативные учения ВМФ России, проводимые с 9 по 19 июня под руководством командующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирала Виктора Лиины. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
На различных этапах учений корабли Балтийского флота успешно отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, по мишеням, имитирующим береговую артиллерию условного противника. Также во взаимодействии с противолодочными самолётами ИЛ-38 и вертолётами Ка-27 были проведены противолодочные учения, завершившиеся стрельбами из реактивных бомбометных установок и практическим применением торпедного вооружения. Корабельные тральные группы флота успешно обезвредили мины, поставленные условным противником.
Ряд учений по своим направлениям в небе, на полигонах боевой подготовки и позиционных районах в Калининградской области отработали морская авиация, подразделения армейского корпуса и противовоздушной обороны Балтийского флота.
В рамках учений, в которых было задействовано до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 10 тысяч военнослужащих, около 45 самолётов и вертолетов, а также до 2000 единиц боевой и специальной техники, отрабатывались «задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота».
Как сообщало ИА REGNUM, корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням имитирующим суда условного противника.
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