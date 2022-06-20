Балтийск, Калининградская область, 21 июня, 2022, 00:37 — ИА Регнум. В Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области завершились масштабные оперативные учения ВМФ России, проводимые с 9 по 19 июня под руководством командующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирала Виктора Лиины. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый»

На различных этапах учений корабли Балтийского флота успешно отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, по мишеням, имитирующим береговую артиллерию условного противника. Также во взаимодействии с противолодочными самолётами ИЛ-38 и вертолётами Ка-27 были проведены противолодочные учения, завершившиеся стрельбами из реактивных бомбометных установок и практическим применением торпедного вооружения. Корабельные тральные группы флота успешно обезвредили мины, поставленные условным противником.

пресс-служба ЗВО «На финальном этапе учений в Балтийском море экипажи сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый», корветов «Стойкий», «Сообразительный» выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик», а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630. Стрельбы выполнялись по крылатым ракетам, запущенным с малого ракетного корабля «Пассат». В результате выполнения стрельб все мишени были поражены. Кроме того, экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный» провёл тактические учения с боевым пуском противокорабельной ракеты по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника… с использованием противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

Ряд учений по своим направлениям в небе, на полигонах боевой подготовки и позиционных районах в Калининградской области отработали морская авиация, подразделения армейского корпуса и противовоздушной обороны Балтийского флота.

В рамках учений, в которых было задействовано до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 10 тысяч военнослужащих, около 45 самолётов и вертолетов, а также до 2000 единиц боевой и специальной техники, отрабатывались «задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота».

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим суда условного противника.