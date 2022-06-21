Лондон, , 09:25 — REGNUM Известный актёр Питер Капальди снимется в сериале Criminal Record, производством которого займётся Apple TV Plus. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 20 июня.

Питер Капальди в роли Доктора Кто Doctor Who Official

В предстоящей ленте Капальди исполнит роль детектива, пытающегося раскрыть дело об убийстве многолетней давности. Съёмки проекта будут проходить в Лондоне (Великобритания), а шоураннером выступит Пол Рутман («Индийское лето»).

Напомним, Питер Капальди прославился благодаря роли Двенадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». Актёр является обладателем премии «Оскар» за короткометражный фильм «Жизнь прекрасна».

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