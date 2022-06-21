Лондон, 21 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Известный актёр Питер Капальди снимется в сериале Criminal Record, производством которого займётся Apple TV Plus. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 20 июня.

Doctor Who Official Питер Капальди в роли Доктора Кто

В предстоящей ленте Капальди исполнит роль детектива, пытающегося раскрыть дело об убийстве многолетней давности. Съёмки проекта будут проходить в Лондоне (Великобритания), а шоураннером выступит Пол Рутман («Индийское лето»).

Напомним, Питер Капальди прославился благодаря роли Двенадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». Актёр является обладателем премии «Оскар» за короткометражный фильм «Жизнь прекрасна».