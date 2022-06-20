Кито, 21 июня, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Протесты коренных жителей Эквадора против экономической и социальной политики эквадорского правительства направлены на отстранение от власти президента страны Гильермо Лассо. Об этом сам глава государства написал в своем микроблоге.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

По его словам, руководство республики показало готовность к диалогу, но протестующие отвергли переговоры. Лассо также обвинил участников протеста в желании достичь хаоса. Кроме того, президент отметил, что будет защищать семьи эквадорцев и не намерен скрываться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения в трех провинциях Эквадора из-за протестов в стране. Национальная Ассамблея республики объявила, что оценит указанный шаг эквадорского лидера.