Ижевск, 21 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Удмуртия получила из федерального бюджета кредит в размере 10,697 млрд рублей, которые будут направлены на погашение долговых обязательств по банковским кредитам. Об этом сообщает минфин республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Бюджетный кредит предоставлен по ставке 0,1% годовых на срок до 2028 года с погашением в 2025–2028 годах ежегодно равными долями.

За счет поступивших средств уже погашены коммерческие кредиты на 5 млрд рублей, которые были получены по ставке 9,5% годовых.

Оставшийся объем средств направят в бюджеты муниципальных образований также для погашения долговых обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Удмуртии в 2022 году дополнительных средств. В июне стало известно, что республика получит еще 710 млн рублей на погашение обязательств по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам, сложившихся на 1 января 2022 года.

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