Тирана, , 23:59 — REGNUM Премьер-министры Албании и Косово Эди Рама и Альбин Курти 20 июня провели совместную пресс-конференцию после проведения совместного заседания двух правительств в Приштине.

Косово Cia.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политики заявили, что привержены сотрудничеству, несмотря на разногласия по поводу Open Balkan.

Альбин Курти Во-первых, надо подчеркнуть, что сегодня мы подписали 19 протокольных соглашений и меморандумов, что стоит приветствовать. Наши блестящие братские отношения и братья не связаны друг с другом. Соглашения усиливают два наших государства. Вопрос Open Balkan находится в другом измерении, мне нечего тут сказать.

Эди Рама Open Balkan нас не разделяет. По этому вопросу у нас разные точки зрения, но они не мешают нам продолжать развивать двусторонние отношения. Моя задача правительству — воплотить все меры, которые мы реализуем в рамках Open Balkan, в отношениях с Косово.

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