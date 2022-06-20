Тирана, 20 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Премьер-министры Албании и Косово Эди Рама и Альбин Курти 20 июня провели совместную пресс-конференцию после проведения совместного заседания двух правительств в Приштине.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политики заявили, что привержены сотрудничеству, несмотря на разногласия по поводу Open Balkan.

Альбин Курти Во-первых, надо подчеркнуть, что сегодня мы подписали 19 протокольных соглашений и меморандумов, что стоит приветствовать. Наши блестящие братские отношения и братья не связаны друг с другом. Соглашения усиливают два наших государства. Вопрос Open Balkan находится в другом измерении, мне нечего тут сказать.