Тбилиси, 21 июня, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, касавшееся перспектив вступления страны в Европейский союз, сообщает 20 июня грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Я хотела бы обратиться к правительству и положительно оценить заявление, сделанное сегодня премьер-министром. Это правильно, это то направление, которого мы хотим, и я думаю, что оно будет оценено. Я не могу сказать то же самое о некоторых партийных заявлениях, которые были сделаны в предыдущие дни и никоим образом не способствовали нашей кандидатуре и европейскому будущему. Я хотела бы попросить вас всех полностью мобилизоваться, это важный и исторический момент для нашей страны, мы все будем ждать этого решения, и это решение даст нам новый шанс для нашего дальнейшего развития», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что Гарибашвили заявил 20 июня на заседании правительства, что предоставление Грузии европейской перспективы является «историческим решением».