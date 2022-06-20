Луганск, 20 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. В районе Лисичанска находится от пяти до семи тысяч украинских боевиков, сообщил вечером 20 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Он пояснил, что речь идёт о данных командования Народной милиции ЛНР.

«В Лисичанске, по нашим данным, где-то пять-семь тысяч все равно находится», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Лисичанска в ближайшее время может произойти окружение крупной группировки украинских нацистов.