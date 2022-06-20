Скопье, 20 июня, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1972 образцов выявили 81 новый случай заражения коронавирусом, из них 20 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 124 случая выздоровления. Об этом 20 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pudelek Здание правительства Северной Македонии, Скопье

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 960 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 287 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 351. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.