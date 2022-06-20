Ижевск, , 23:50 — REGNUM Школьный автопарк Удмуртии пополнится ещё 55 новыми автобусами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Школьные автобусы

Ожидается, что это будут 28 «ГАЗов», 25 «ПАЗов» и два «УАЗа». Покупка нового транспорта проведена за счет средств федерального бюджета в размере 160,7 млн рублей.

В каждом из новых автобусов имеется тахограф, навигационное оборудование, устройство ЭРА-ГЛОНАСС, а также проблесковые маячки желтого цвета.

ИА REGNUM напоминает, в течение двух предыдущих лет в республику закупили 147 школьных автобусов. В прошлом году на эти цели выделялось 266 млн рублей, годом ранее — 79 млн рублей.