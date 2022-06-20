Приштина, , 23:54 — REGNUM Полиция Косово 19 июня задержала на границе между Албанией и Косово группу из 67 нелегальных мигрантов.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, задержание произошло на КПП в Вермице при содействии полиции Албании. Пограничники Косово и Албании разработали и провели совместный план по задержанию нарушителей границы.

В полиции ведут расследование на предмет возможной связи случая с торговлей людьми и их незаконной перевозкой.

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