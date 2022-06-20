Приштина, Сербия, 20 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Полиция Косово 19 июня задержала на границе между Албанией и Косово группу из 67 нелегальных мигрантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, задержание произошло на КПП в Вермице при содействии полиции Албании. Пограничники Косово и Албании разработали и провели совместный план по задержанию нарушителей границы.

В полиции ведут расследование на предмет возможной связи случая с торговлей людьми и их незаконной перевозкой.