Лондон, 20 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. 20 июня лондонский «Вест Хэм Юнайтед» объявил о трансфере 26-летнего центрального защитника «Ренна» и сборной Марокко Наифа Агерда. «Молотобойцы» заплатили французскому клубу 35 миллионов евро за трансфер защитника.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Соглашение Наифа Агерда с «Вест Хэм Юнайтед» рассчитано на пять лет и истекает после завершения сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Наиф Агерд принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

За «Ренн» Агерд выступал с 14 августа 2020 года после перехода из «Дижона» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость марокканского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.