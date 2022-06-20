Ижевск, 20 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Останки участника Великой Отечественной войны, без вести пропавшего в мае 1942 года Афанасия Шурмина из Якшур-Бодьинского района перезахоронили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Его останки были найдены в районе станции Погостье Ленинградской области.

vk.com/pravoslavieizhevsk Каска пропавшего без вести солдата

По словам внучки воина Елены Лобановой, позвонили из военкомата младшему брату и сказали, что нашли останки, которые были идентифицированы по медальону. Затем был проведен анализ ДНК, который и подтвердил, что это дед.

Отпевание и перезахоронение состоялось 20 июня в селе Старые Зятцы, в церемонии принимали участие внуки и правнуки павшего. Всего в семье Шурминых 19 внуков и 38 правнуков.

ИА REGNUM напоминает, в годы войны на фронт из Удмуртии ушли более 364 тыс. человек, из них около 133 тыс. не вернулись. Более 30 тыс. уроженцев республики встретили войну, находясь на срочной службе.