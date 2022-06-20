Тирана, , 23:44 — REGNUM В албанском городе Шкодра прошла секретная полицейская операция Валлас, в ходе которой были арестованы шесть граждан, еще восемь были объявлены в розыск. Их обвинили в производстве и продаже наркотиков.

Саранда. Албания Anna

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в доме у одного из арестованных нашли 246 кг наркотиков. Также рядом с домом обнаружили наркоплантации, которые были выжжены.

Арестованные обвиняются в выращивании наркотиков в деревне Валлас. У них изъяли один автомобиль, 11 телефонов и наркотические вещества.

Читайте ранее в этом сюжете: Сестра наемного убийцы ушла из МИД Албании из-за угроз