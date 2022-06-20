Тирана, 20 июня, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В албанском городе Шкодра прошла секретная полицейская операция Валлас, в ходе которой были арестованы шесть граждан, еще восемь были объявлены в розыск. Их обвинили в производстве и продаже наркотиков.

Anna Саранда. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в доме у одного из арестованных нашли 246 кг наркотиков. Также рядом с домом обнаружили наркоплантации, которые были выжжены.

Арестованные обвиняются в выращивании наркотиков в деревне Валлас. У них изъяли один автомобиль, 11 телефонов и наркотические вещества.