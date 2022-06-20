Рим, 20 июня, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В итальянской популистской партии «Движение 5 звезд» (занимает треть мест в парламенте, входит в правящую коалицию) разразился очередной скандал, передают 20 июня национальные СМИ.

Governo.it Джузеппе Конте

Экс-лидер движения, глава МИД Луиджи Ди Майо обвинил нынешних руководителей партии (глава — экс-премьер страны Джузеппе Конте) в том, что их выступления против отправки оружия в Киев — свидетельство их антинатовской позиции.

В официальном публичном ответе партии к своему министру сказано, что его заявления не имеют отношения к реальности и дискредитируют партию, руководители которой никогда не подвергали сомнению «евроатлантичность» Италии.