Верона, Италия, 20 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Католики не могут поддерживать на выборах кандидатов, выступающих за аборты, эвтаназию и идеологию гендера, сказано в письме епископа Вероны Джузеппе Дзени к священникам, передают местные СМИ 20 июня.

(сс) Claconvr Арена ди Верона

Письмо было направлено 18 июня, когда в Вероне, как и в ряде других городов страны, началось голосование на местных выборах (оно продолжилось также 19 июня).

Оппоненты епископа, в свою очередь, призвали его «не политизировать религию» и сосредоточиться на выдвижении «предложений о решении реальных проблем города.