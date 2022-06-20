Епископ Вероны призвал не поддерживать политиков, выступающих за аборты
Верона, Италия, 20 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Католики не могут поддерживать на выборах кандидатов, выступающих за аборты, эвтаназию и идеологию гендера, сказано в письме епископа Вероны Джузеппе Дзени к священникам, передают местные СМИ 20 июня.
(сс) Claconvr
Арена ди Верона
Письмо было направлено 18 июня, когда в Вероне, как и в ряде других городов страны, началось голосование на местных выборах (оно продолжилось также 19 июня).
Оппоненты епископа, в свою очередь, призвали его «не политизировать религию» и сосредоточиться на выдвижении «предложений о решении реальных проблем города.