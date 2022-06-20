Тбилиси, 21 июня, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с весьма оптимистичным заявлением по поводу перспектив вступления Грузии в Европейский союз, сообщает 20 июня gov. ge.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

«17 июня Европейская комиссия приняла историческое решение — впервые появилась историческая запись о том, что Европейский союз, Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету предоставить Грузии перспективу стать членом Европейского союза, и, как сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа открыла дверь для Грузии. Я поздравляю каждого грузина с этим историческим решением. Второе, что Европейская комиссия также написала в своей рекомендации и адресовала совету, — предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, как только будут выполнены приоритеты и условия. Теперь, как только совет одобрит рекомендации, мы начнем работать с Брюсселем. Я хотел бы объяснить гражданам, что большая часть этих рекомендаций уже была включена в нашу повестку дня, есть и другие вопросы, которые мы, конечно, выясним с Брюсселем, проработаем и получим статус кандидата», — сказал Гарибашвили.

Гарибашвили особо подчеркнул, что как только Грузия выполнит все условия Еврокомиссии, то она сразу же получит официальный статус кандидата.

Премьер-министр отметил заслуги правящей партии «Грузинская мечта» и олигарха Бидзины Иванишвили в деле евроинтеграции Грузии.

«Я также хотел бы сказать нашим дорогому народу, что заслугой именно «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили являются все ощутимые достижения, связанные с интеграцией Грузии в Европейский союз, и я хотел бы напомнить нашему народу несколько из них — соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и теперь европейская перспектива и статус кандидата. Всё это связано с правлением «Грузинской мечты», — сказал Иванишвили.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия отказала, в отличие от Украины и Молдавии, предоставить статус кандидата Грузии.