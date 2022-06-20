Лиссабон, 20 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. 20 июня лиссабонская «Бенфика» объявила о трансфере 25-летнего бразильского флангового нападающего донецкого «Шахтера» Давида Нереса. Португальский клуб выкупил футболиста за 15,3 миллиона евро.

Alface «Бенфика»

Соглашение Давида Нереса с «Шахтером» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

За «Шахтер» Давид Нерес выступал с 14 января 2022 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Давид Нерес принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.