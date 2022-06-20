Ижевск, 20 июня, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Власти Ижевска расторгли муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем из Перми. Подрядчик несвоевременно реагировал на жалобы граждан по поводу отлова безнадзорных животных, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM Бездомные животные передвигаются осторожно

По словам представителя Альянса защиты животных Варвары Васильевой, по итогам оценки качества оказания услуг было установлено, что услуги не соответствуют требованиям. С подрядчика взыскали неустойку и обязали вернуть ранее отловленных животных в прежнюю среду обитания в течение недели.

В течение месяца состоится новая закупка, сейчас данные услуги оказывает АНО «Желтая бирка». Организация будет работать до момента заключения нового муниципального контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, цена контракта на отлов бездомных животных составляла 14 млн рублей. Субвенция из регионального бюджета позволяет провести отлов около 1,5 тыс. бездомных животных. Стоимость мероприятий на одно животное составляет 9 582 рубля. Отлов безнадзорных животных, транспортировка, временное содержание, вакцинирование, стерилизация и маркирование каждой собаки или кошки подрядчик должен проводить в течение года.

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