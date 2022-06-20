Ростов-на-Дону, 20 июня, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», футбольный клуб «Ростов» подписал с 22-летним российским нападающий Дзамболатом Цаллаговым пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27.

Fc-rostov.ru «Ростов» — «Бавария»

Дзамболат Цаллагов является двоюродным братом Ибрагима Цаллагова, выступающего на данный момент за «Сочи» на позиции флангового атакующего защитника. Ранее Дзамболат Цаллагов выступал за молодежные команды «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива», а также за литовский клуб «Дайнава».

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Дзамболат Цаллагов, выступая за «СКА-Хабаровск», принял участие в двенадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом.