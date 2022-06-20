Тирана, , 23:25 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 165 человек выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 141 пациент. Об этом сообщило вечером 20 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Флаг Албании

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 444 случая заражения коронавирусом, 273 262 человека излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся девять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 685 активных случаев заражения, за неделю это число возросло вдвое.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании второй день подряд выявляют свыше 100 носителей коронавируса