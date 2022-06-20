Приштина, Сербия, 20 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Албании Эди Рама 20 июня провели совместную пресс-конференцию после совместного заседания правительств двух республик.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе конференции Курти заявил, что в Косово помнят роль, которую сыграла Албания в выводе сербских силовиков из Косово 12 июня 1999 года, а также благодарны Албании за приют, предоставленный косоварам в годы войны.

«Наши страны объединяет не только интерес, но держаться вместе — в наших интересах».

Курти подчеркнул, что за последние 5 лет товарооборот между Албанией и Косово вырос в разы. В числе примеров двустороннего сотрудничества политик отметил развитие проекта железной дороги Приштина — Дуррес.