Рим, 20 июня, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В правительстве Италии допускают, что режим ЧС в энергетике вводить не придется, передают национальные СМИ 20 июня.

Rian.com.ua Газовый вентиль

Ранее после сокращения поставок газа из России (занимает 40% итальянского импорта газа) был введен так называемый «предчрезвычайный» режим, вопрос о ЧС должен быть рассмотрен до конца июня.

Поставки из других стран (прежде всего африканских) увеличились, возможно, Италии удастся обеспечить запасы на зиму и без экстренных мер, полагают министры.