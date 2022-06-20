Москва, , 23:07 — REGNUM 20 июня московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 33-летним российским фланговым защитником Сергеем Паршивлюком. Новое соглашение рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

Паршивлюк и Араторе Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Сергей Паршивлюк принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей во встрече с тульским «Арсеналом». Также защитник получил три желтые карточки.

Сергей Паршивлюк выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.